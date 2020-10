Gazzetta: si sgonfia la “bolla” della Juventus

Si sgonfia la “bolla” della Juve, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, i bianconeri infatti hanno ricevuto il via libera per lasciare il J Hotel e continuare l’isolamento presso le proprie abitazioni

La Juventus, invece, è a quota zero per quanto riguarda calciatori, staff tecnico e medico (sabato sono stati resi noti due casi di altri settori della società): è ufficiale da ieri sera il “via libera” della Asl che ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario al J Hotel con l’obbligo di proseguirlo presso la propria abitazione