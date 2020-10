Gazzetta: Napoli devastante, Gattuso ha incartato la partita a Gasperini

Un Napoli devastante. Così la Gazzetta dello Sport descrive la squadra che Gattuso ha messo in campo, ieri, contro l’Atalanta. Il tecnico ha sparigliato le carte in tavola portando a casa una straordinaria vittoria sul gruppo di Gasperini. Il Napoli si è mostrato squadra vera lanciando un segnale al campionato.

“Come un uragano, devastante. Una furia incontrollabile, che si è abbattuta sull’Atalanta, rendendola inerme al cospetto di un Napoli che non gli ha risparmiato niente, dimostrando una solida impostazione di squadra. Rino Gattuso gliel’ha incartata, la partita. Gian Piero Gasperini ha preso atto della lezione subita ed ha riconosciuto all’avversario la superiorità dimostrata in campo. E’ stato un bel vedere, il Napoli. Armonico nei movimenti ed efficace dalla metà campo in su dove, soprattutto nel primo tempo quando ha praticamente chiuso la partita con le quattro reti. La ripresa è stata meno spettacolare, Gattuso ha voluto che i suoi controllassero la partita, senza correre rischi, provando a limitare la reazione dell’avversario. Debole, peraltro. Resta la grande prestazione del collettivo napoletano, insieme a una vittoria schiacciante. Un chiaro messaggio che il Napoli ha voluto inviare al campionato”.