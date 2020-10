Gazzetta: la Serie A vuole trattare Genoa-Torino come caso a sé. Protocollo Uefa da metà ottobre

Il Consiglio di ieri si è diviso sulla linea del «si gioca per evitare precedenti». Così si è fatta strada un’altra ipotesi: le disposizioni che varranno per il corso del campionato potrebbero non riguardare la partita di sabato.

La Gazzetta dello Sport racconta il rinvio del Consiglio di Lega di ieri. I club che ne fanno parte torneranno a riunirsi oggi per decidere sul rinvio o meno della patita di sabato tra Genoa e Torino. Il Genoa ha al momento 15 tesserati positivi ed è impossibilitato ad allenarsi perché l’Asl ha messo tutti in quarantena.

Inizialmente il Consiglio aveva deciso di giocare lo stesso per evitare precedenti, ma non si è riusciti a trovare una linea comune. Scrive la rosea:

“Nel Consiglio di Lega sono emerse divisioni rispetto alla linea del «si gioca per evitare precedenti» scelta inizialmente dalla stessa Lega e Federcalcio. Così si è fatta strada anche un’altra ipotesi: le disposizioni che varranno per il corso del campionato potrebbero non riguardare la partita di sabato. Oggi lo stesso Consiglio di Lega potrebbe decidere di attenersi al modello Uefa, ma solo a partire da metà ottobre, cioè da dopo la sosta. In questo modo Torino-Genoa verrebbe trattata come caso a sé anche per l’elevato numeri di contagi”.