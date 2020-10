Gazzetta: “la comunità chiusa ha favorito il cluster del Genoa”

Al Genoa sono ancora positivi i 17 calciatori colpiti dal Covid-19. La Gazzetta dedica un articolo al tema, senza offrire particolari novità.

Il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene dell’ospedale San Martino spiega così quel che è avvenuto:

«Si è verificato quello che in epidemiologia definiamo esposizione puntuale. C’è stato, cioè, un caso-indice, quello di Perin, che all’interno di una comunità chiusa ha portato a questa situazione. Lo conferma, fra l’altro, la tempistica stessa dei contagi».

Secondo la Gazza

non avrebbe senso, oggi, sostenere altre tesi, anche se i tamponi effettuati agli altri giocatori della rosa prima della partenza per Napoli sono risultati negativi. Semplicemente perché «quando facciamo un tampone molecolare — sottolinea ancora il professor Icardi – il dato che abbiamo è la fotografia di quel preciso momento. Del resto le malattie infettive sono definite acute, cioè ad esordio improvviso. Quando un virus o un batterio entra in una comunità chiusa, si crea un focolaio epidemico».