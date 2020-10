Gazzetta: contro la Juventus torna il 4-3-3 e Osimhen va in panchina

Elmas è il favorito per sostituire insigne. Lo ha già fatto in più occasioni. Gattuso non vede Mertens a sinistra, sarebbe troppo sacrificato

Contro la Juventus torna il 4-3-3 e Osimhen va in panchina. Per la Gazzetta dello sport, domenica sera contro la Juventus Gattuso tornerà al 4-3-3. In realtà è un 4-1-4-1, aggiungiamo noi. Ma tutti lo definiscono 4-3-3.

Lo scrive in un passaggio Maurizio Nicita che fa il punto sulla situazione e si chiede chi possa sostituire Insigne.

Il principale indiziato è Elmas che ha già sostituito Insigne a febbraio, contro l’Inter in coppa Italia e a Cagliari. Anche domenica, dopo l’infortunio del capitano, è stata su di lui che è ricaduta la scelta del tecnico.

L’altra notizia è che Osimhen tornerà in panchina.

Oggi invece Gattuso non prende in considerazione questa ipotesi per il belga diventato più centrale ed efficace sotto porta (127 i gol azzurri, nessuno come lui). Mertens dunque resterà al centro dell’attacco – Osimhen può attendere le sue occasioni – dove ha segnato in entrambe le gare, anche perché a 33 anni chiedergli di coprire la fascia significa togliergli lucidità negli ultimi trenta metri.