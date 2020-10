Gazzetta: “il Napoli segna solo su azione, nessun gol da calcio da fermo”

La sconfitta contro l’Az “alimenta dubbi sulla tenuta di un gruppo, sotto il profilo mentale e non solo. C’è stata sottovalutazione dell’avversario”

La Gazzetta fa il punto sul Napoli all’indomani della sconfitta interna in Europa League con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Anche la Gazzetta scrive di catenaccio degli olandesi. E aggiunge:

non sempre schierare quattro attaccanti assicura messi di gol. Servono soluzioni diverse per aggirare le difese chiuse, e il Napoli ne incrocerà tante specie in campionato.