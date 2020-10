Gazzetta: il Napoli esce rafforzato dal mercato estivo. Adesso potrà competere per l’alta classifica

De Laurentiis non ha badato a spese per completare la rosa. Tra gennaio e la sessione estiva ha speso 180 milioni. L’obiettivo è il ritorno in Champions. L’unico ruolo non coperto è quello dell’esterno sinistro

La Gazzetta dello Sport promuove il mercato del Napoli. In un articolo firmato da Mimmo Malfitano, la rosea scrive che

Con l’arrivo di Bakayoko, la squadra di Gattuso ha l’incontrista che occorreva. In attacco, invece, già si era provveduto con Victor Osimhen. L’unico ruolo che non è stato coperto è quello dell’esterno sinistro di difesa, dove, al momento, il tecnico sta utilizzando Hysaj.

“Aurelio De Laurentiis non ha badato a spese per rendere competitivo il suo Napoli. Tra gennaio e la sessione estiva del mercato ha speso 180 milioni di euro, mentre in entrata ne ha contati soltanto 24 più 4 di bonus relativi alla cessione di Allan all’Everton. In pratica, il Napoli ha completato l’organico e, adesso, potrà competere per l’alta classifica. Il ritorno in Champions League è l’obiettivo principale del club, ma per lo scudetto questa squadra potrà dire davvero tanto. Per gli acquisti fatti ma, soprattutto, per la conferma di Kalidou Koulibaly che garantirà alla fase arretrata fisicità e elevazione”.