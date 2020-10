Gazzetta: “il calcio non può chiedere solo aiuti, deve cambiare il sistema dall’interno”

“Il problema non potrà però essere affrontato soltanto dall’esterno. Il calcio si guardi dentro, stabilisca un «patto» fra le componenti per essere credibile fuori”.

Il calcio chiede aiuti al governo. Se ne occupa anche la Gazzetta dello sport che tra le altre cose scrive:

Il problema calcio, il suo ballare sul burrone, non potrà però essere affrontato soltanto chiedendo aiuti all’esterno. Nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, ci dovranno essere degli interventi all’interno del sistema. Dilazionare ancora il pagamento degli stipendi già spostato di un mese e mezzo? Assicurare il «netto» e provare a chiedere lo spostamento dei versamenti previdenziali? In ogni caso, il calcio dovrà guardarsi dentro, stabilendo anche nuovo «patto» fra le componenti, per essere credibile fuori.