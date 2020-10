Gazzetta: Fourneau valutato positivamente per l’arbitraggio di Crotone-Juventus

Nel dare la notizia dello stop a Giacomelli, la Gazzetta torna sulla polemica Foruneau (di cui avevamo scritto anche noi).

Non si tratta, questo è l’approccio dell’Aia, di interventi punitivi, ma mirati a far ritrovare la serenità dopo un «arbitraggio no». Caso ben diverso, al contrario di quanto sottinteso dal tam tam della rete, rispetto a quanto accaduto solo 10 giorni fa all’arbitro Francesco Fourneau dopo Crotone-Juventus. Fourneau, che aveva firmato una gara valutata positivamente dai vertici arbitrali, era stato designato nella gara infrasettimanale di Serie B tra Reggina-Cosenza (come normale che sia dopo la riunificazione, ricordate Orsato che ha arbitrato Monza-Spal?). Per la vulgata della Rete era stata una designazione punitiva per aver concesso un rigore contro la Juventus, peraltro corretto. Niente di più falso, tanto che Fourneau ha poi diretto la gara di domenica tra Fiorentina e Udinese.