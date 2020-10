Gazzetta: errori troppo gravi in Milan-Roma, Rizzoli ferma Giacomelli e Nasca 

Il direttore di gara rientrerà dopo la pausa della Nazionale con qualche designazione in Serie B prima di tornare in A. Anche il Var subirà un lungo stop

Il disastroso arbitraggio di Piero Giacomelli e Luigi Nasca in Milan-Roma 3-3 non è passato inosservato. La Gazzetta dello Sport scrive che il designatore arbitrale Nicola Rizzoli li ha considerati gravi e ha deciso per uno stop di almeno due giornate per entrambi.

“Errori del campo non corretti dal collega all’auricolare. Per questo entrambi non saranno designati nelle prossime giornate. Uno stop che si protrarrà almeno fino a dopo la pausa per la Nazionale e che, dopo la riunificazione tra arbitri di A e B, potrebbe vedere Giacomelli affrontare un rientro graduale in A più avanti a fine anno dopo qualche designazione in Serie B. Non si tratta, questo è l’approccio dell’Aia, di interventi punitivi, ma mirati a far ritrovare la serenità dopo un «arbitraggio no»”.

Troppo evidenti gli errori. Giacomelli e Nasca, durante la partita di San Siro,

“hanno avuto un black-out di dieci minuti nei quali l’arbitro ha fischiato i due rigori incriminati e il Var non lo ha sollecitato a intervenire. Obiettivamente Rizzoli non poteva non prendere provvedimenti”.