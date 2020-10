Gattuso: “Sembra che giochiamo contro degli scappati di casa ma non è così”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida con l’Az Alkmaar di Europa League in conferenza stampa.

L’Europa League è un obiettivo, giocare in Europa per i club, me, il mio staff e i giocatori è importante. Dobbiamo impegnarci per passare il turno.

Ci saranno dei cambi. Faremo delle scelte ponderate senza stravolgere nulla. Metteremo sempre la squadra migliore in campo. Purtroppo con il coronavirus abbiamo perso dei giocatori che sono ancora positivi e dovranno lavorare per recuperare la condizione. Noi prepariamo una partita per volta mettendo sempre la squadra migliore in campo.

Elmas può fare anche l’esterno o il trequartista, poi si gioca ogni tre giorni. Parlerà il campo, se i giocatori hanno continuità anche negli allenamenti ci sarà spazio per tutti.

Abbiamo paura di giocare, come l’abbiamo avuta dopo il Genoa. L’abbiamo anche quando usciamo, perciò dobbiamo rimanere a casa. Il calcio è una grande azienda, sta perdendo tanto se andiamo a vedere i numeri e abbiamo il dovere di far continuare quest’azienda. È normale essere preoccupati, chi ci governa prende delle decisioni.

Insigne è stato 20 giorni fermo ma ha recuperato bene, deve allenarsi con continuità. Spero sempre di avere difficoltà a scegliere, c’è la consapevolezza di avere una squadra forte piena di giocatori bravi e starà a me e al mio staff fare meno danni possibili.

Sembra che domani affrontiamo degli scappati di casa ma in realtà abbiamo un girone molto difficile. L’AZ Alkmaar l’anno scorso era a pari punti con l’Ajax e sappiamo che nonostante le grandi assenze (anche se solo l’attaccante titolare sarà assente) sappiamo che dobbiamo dare il massimo.