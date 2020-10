Fourneau, l’arbitro “eroe” di Crotone-Juve fa carriera: promosso quarto uomo in Reggina-Cosenza

Sabato aveva fischiato un rigore contro i bianconeri, espulso Chiesa e annullato un gol a Morata. In realtà è una normale rotazione

“Ci mancherai, eroe”. Così i social avevano salutato l’arbitraggio di Francesco Fourneau al termine di Crotone-Juventus. Il giovane arbitro capace assegnare un rigore contro la Juve, di espellere Chiesa per un intervento pericoloso su Cigarini, e infine di annullare il gol-vittoria di Morata per fuorigioco. Un triplete inedito che ha scatenato l’ironia di chi prefigurava per il fischietto una repentina “carriera”…

Fourneau è stato effettivamente promosso sul campo: domani sarà quarto uomo in Reggina-Cosenza, derby calabrese di Serie B.

Una scelta ovviamente dettata dalla normale turnazione, lo sappiamo benissimo. La scorsa settimana Reggina-Entella è stata diretta da Pairetto, giusto per fare un esempio. O, ancora, Orsato ha diretto Monza-Spal alla prima giornata di B.

Ma, visti anche i precedenti giudiziari, lasciateci divertire pensando alla programmazione territoriale: Fourneau si trovava sabato a Crotone, e lì avrà passato probabilmente il weekend legato e imbavagliato negli spogliatoi dell’Ezio Scida. Liberato oggi, non poteva allontanarsi di molto e l’hanno riassegnato in Calabria. Arbitraggio a chilometro zero.