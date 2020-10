Federica Pellegrini: «Non smetterò di nuotare. Ce la sto mettendo tutta per tornare»

Dopo l’intervista al Fatto in cui dichiarava che con un nuovo lockdown avrebbe abbandonato il nuoto, rassicura tutti su Instagram: «Spero che non si arrivi ad altre sei settimane di stop, con tutta la fatica che sto facendo»

Al Fatto Quotidiano ha dichiarato che con un altro lockdown avrebbe smesso di nuotare. Sui social, però, Federica Pellegrini rassicura tutti con un video pubblicato su Instagram.

«Vi faccio sempre prendere il crepacuore con questi titoloni che girano. Purtroppo mi è stata fatta una domanda… se ci fossero altre sei settimane di stop cosa farei. Spero che non si arriverà mai a questa evenienza, perché con tutta la fatica e con tutte le rotture di coglioni che vi sto facendo sul fatto che voglio tornare a nuotare adesso viene fuori la notizia che smetterò. No, ragazzi, tranquillissimi. Io ce la sto mettendo tutta per tornare a nuotare, poi quello che succederà, succederà. A leggere certi lanci di agenzia mi sto sulle palle da sola, ogni tanto. Oggi mi sto un po’ sulle pale da sola, ma magari è l’effetto della quarantena. Ah, una buona notizia: sto riprendendo olfatto e gusto. Sono molto contenta, almeno so cosa mangio».