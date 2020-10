Polemiche su Federica Pellegrini (positiva) che esce. Si difende: «Autorizzata dall’Asl»

Ha destato molto clamore, ieri, il fatto che Federica Pellegrini, positiva al Covid, al settimo giorno di quarantena in casa, sia uscita per accompagnare la mamma Cinzia a fare il tampone. La nuotatrice, alla quale è stato contestato dai suoi follower il comportamento, ha risposto così.

«Non sono una persona né poco responsabile né poco disciplina, anzi sono molto responsabile e disciplinata: quindi, se ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, non è stato perché mi sono svegliata alla mattina e sono andare a fare un giretto in macchina ma sono stata autorizzata dalla dottoressa dell’Asl. Ho guidato dal garage fino al drive in. Quindi tranquilli: è tutto sotto controllo».