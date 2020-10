E’ crisi di vocazione, dopo cento anni le suore dell’Annunziata lasciano Napoli

Lo racconta il Corrmezz. L’ultima delle suore famose per aver adottato centinaia di trovatelli andrà via tra qualche giorno: «Lascio qui un pezzo della mia vita, ma sono rimasta sola e devo andare»

Dopo 107 anni, le suore dell’Annunziata lasciano Napoli. E’ crisi di vocazione, non ce ne sono più. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno.

Tra i figli adottati anche lo scultore Vincenzo Gemito.

Era il 1913, racconta il quotidiano, quando il Governatore della Real Casa dell’Annunziata chiese alla Casa generalizia delle Suore della Provvidenza e dell’Immacolata Concezione (questo il nome delle suore poi divenuto comunemente dell’Annunziata), che ne venisse inviata qualcuna a Napoli. La loro attività iniziò due anni dopo, nel 1915.

La crisi di vocazioni, adesso, le costringe ad andare via. L’ultima di loro è Suor Grazia, che racconta:

«Lascio qui un pezzo della mia vita, ma sono rimasta sola e devo andare, anche con la parrocchia c’era una collaborazione e un bel rapporto, quindi mi dispiace lasciare anche la comunità, ma soprattutto i Figli della Madonna. Quando mi dicevano di mettere un orario per le visite, ho sempre risposto: “ma come si fa?”. In tanti vengono dall’estero, c’è una mamma e una figlia che vengono qui a pregare con regolarità. Chi viene, poi ritorna sempre. Molti, poi, chiedono grazia alla Madonna perché non possono avere figli… Qui è un pellegrinaggio continuo, le persone arrivano per trovare consolazione, conforto».