Di Lorenzo: “Siamo stati poco concreti ma la prestazione c’è stata. Meritavamo la vittoria”

A Sky: “La situazione dell’Az non ci ha distratti. Ormai ci siamo abituati con queste situazioni. Dispiace aver subito gol al loro primo tiro”

Dopo la sconfitta al San Paolo contro l’Az Alkmaar, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

E’ mancata solo la lucidità sotto porta?

“Penso che abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo imposto il nostro gioco come vuole il mister. Siamo stati poco concreti ma la prestazione c’è stata. Dispiace per il risultato perché meritavamo la vittoria”.

Ha pesato l’ubriacatura di complimenti dopo la vittoria sull’Atalanta?

“Secondo me no. La squadra ha fatto la sua prestazione, abbiamo cancellato subito la partita di sabato e ci siamo concentrati su questa. Dispiace per il risultato ma guardiamo avanti perché tra pochi giorni giochiamo di nuovo”

Siete stati distratti dalla situazione dell’Az Alkmaar, tra contagi, numero di giocatori che sarebbe arrivato a Napoli…

“Ormai ci siamo abituati con queste situazioni, è un periodo un po’ particolare per il calcio. Troppo facile dire che ha influito questo. Non c’entra niente. La partita la abbiamo fatta e condotta bene, dispiace non aver concretizzato le occasioni che abbiamo avuto”.

Una sconfitta così in casa in un girone difficile può compromettere il vostro cammino o nella sconfitta troverete la forza di ricominciare?

“Sappiamo che è un girone difficile con squadre che giocano bene e fanno bene il loro campionato. Volevamo partire bene con una vittoria in casa ma è solo la prima partita, cercheremo di recuperare nelle prossime. Vogliamo fare bene nella competizione e cercheremo subito di recuperare punti”.

E’ una di quelle partite che anche se stavate 180 minuti finiva comunque 0-1?

“Si dispiace questo, sono venuti qua e si sono difesi bene tutti dietro la linea della palla cercando di partire in contropiede, dispiace aver subito gol al primo tiro che hanno fatto. Dobbiamo subito cancellare questa e pensare al Benevento”.