De Rossi: “Juve? Visto che segue le regole, come dice Agnelli, ha due scudetti in meno”

L’ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, è stato ospite di Propaganda Live, su La7.

“Quanti scudetti ha la Juventus? Non me lo ricordo… Come ha detto il presidente Agnelli, visto che segue le regole… Ne ha due di meno”.

Sulla vignetta negazionista pubblicata dal ct Mancini:

Su Juventus-Napoli:

“I campionati sono regolari, non verranno ricordati come i più belli della storia del calcio. Forse quello dell’anno scorso è stato un po’ falsato, vedi i percorsi di Lazio e Milan. Cambia giocare una partita a marzo o ad agosto . Il torneo di quest’anno è diverso da solito, ma si parte tutti insieme”.

Infine sui calciatori:

“I calciatori non hanno un’immagine positiva nel dibattito sul coronavirus? Si tende a sottovalutare i calciatori. Sono tanti quelli che hanno voce in capitolo. Ad oggi ci sono 15.000 contagi al giorno, il calciatore non è immune. In NBA hanno fatto solo i playoff in bolla, ma il calciatore in un anno fa una vita normale”.​