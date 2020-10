De Laurentiis telefona ad Agnelli: «Se giochiamo, rischiano anche i giocatori della Juventus»

Lo scrive il Corsport. Ma non c’è stato un esito positivo. Juve-Napoli resta in programma. «Così rischiamo anche la Champions», ha detto Adl

Aurelio De Laurentiis ha chiamato Andrea Agnelli per capire le intenzioni della Juventus a 48 ore dalla sfida dello Stadium. Lo ha fatto nel pomeriggio della positività di Zielinski. Per non giocare, il Napoli deve avere altri nove positivi. Il Corriere dello Sport scrive che

ieri De Laurentiis ha preso il cellulare e ha chiamato Andrea Agnelli. Il senso del suo discorso è stato semplice: giocando domenica ci può essere un rischio contrarre il Covid anche per i calciatori della Juve perché non è sicuro al 100% che il terzo giro di tamponi riesca a individuare tutte le positività.

Dipende se la positività sia stata contratta durante Napoli-Genoa oppure, ad esempio, durante i successivi allenamenti del Napoli.

Insomma secondo De Laurentiis con la Champions alle porte, giocare non sarebbe il massimo neppure i bianconeri. De Laurentiis ha verificato anche la posizione delle autorità sanitarie e della Protezione civile. L’obiettivo era capire se fosse sicuro spostare da Napoli a Torino un gruppo di calciatori con tre tamponi negativi ma anche con quel “tarlo” che ti lascia un virus capace di manifestarsi dopo 5 o più giorni. I sondaggi effettuati non hanno evidenziato margini per un “ribaltone” e Juve-Napoli resta così programmata per domani sera.