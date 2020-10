Covid in Campania, De Luca incontra ministro dell’Interno. Si valuta impiego Esercito

La Campania fa il boom di contagi. Ieri altri 401 casi (con soli 7.498 tamponi, quasi un terzo di quelli che vengono effettuati quotidianamente in Lombardia) e un decesso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che oggi il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, incontrerà, a Roma, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli.

“De Luca chiederà misure più stringenti sui controlli tesi al rispetto delle ordinanze, sia quelle che impongono di indossare la mascherina anche all’aperto, sia per le norme anti contagio nei locali aperti al pubblico. Proprio l’altra sera i poliziotti del commissariato Decumani hanno sanzionato in tutto 5 tra titolari e dipendenti di locali per inosservanza delle disposizioni sanitarie. Un piano straordinario per la Campania quasi certamente con il coinvolgimento dell’Esercito per vigilare sul rispetto delle norme sanitarie. A dare man forte al governatore campano potrebbe arrivare a breve una nuova ordinanza della Presidenza del Consiglio (che verrà firmata dal premier Conte entro mercoledì, dopo il passaggio in Parlamento) con misure sempre più stringenti, compresa anche la possibilità che l’Esercito venga incaricato di sanzionare le persone che non portano la mascherina in strada“.