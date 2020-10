Costacurta: “Cosa manca al Milan? Berlusconi”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista di SkySport, ha raccontato a Rai Radio 2 alcuni aneddoti

“Quando giocavo alcune notti servivano anche per rilassarsi un po’ e allentare la tensione, ma la notte per i professionisti, per gli sportivi, deve essere soprattutto riposto. Poi c’è riposo e riposo, io e Maldini, che è stato il mio compagno di merende, andavamo in discoteca, però senza bere e fumare, perché non abbiamo mai bevuto e fumato. Altri invece hanno esagerato, esageravano con l’alcol e le sigarette e la mattina quando si svegliavano per andare agli allenamenti non erano in perfetta forma. Non chiedetemi i nomi. Ne faccio solo uno: Nicola Berti. Faceva delle feste meravigliose, da lui ti lasciavi andare. Anche io e Maldini che eravamo un po’ bacchettoni. Mi ricordo una nottata in Francia con Dugarry, che era il re delle notti in Costa Azzurra…”.

Su Capello

“Per me è stato più che un allenatore. Era il mio mister quando morì mio padre. Prese in un certo senso il posto di mio padre, io lo ringrazierò sempre. Se sono riuscito a superare certi momenti di difficoltà è merito di Capello. Con tutte le sue rigidità, i suoi commenti, per me Capello è stato un padre. Era un grande motivatore, questa è stata la sua forza”.