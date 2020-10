CorSport: Real Sociedad-Napoli, Politano titolare. Possibile chance per Demme

Il tedesco potrebbe essere preferito a Bakayoko, per il quale è ancora da valutare il taglio al ginocchio rimediato contro il Benevento. Elmas e Zielinski resteranno ad allenarsi a Napoli

Contro la Real Sociedad Gattuso potrebbe decidere di scegliere Politano titolare al posto di Lozano. Lo scrive il Corriere dello Sport. Da valutare il ginocchio di Bakayoko, dopo il taglio rimediato nella partita contro il Benevento di Pippo Inzaghi. A centrocampo potrebbe avere una chance Diego Demme.

“Rispetto a Benevento, possibili il cambio Politano-Lozano in attacco e una chance per Demme a centrocampo (da valutare Bakayoko dopo il taglio al ginocchio rimediato nel derby”.

Zielinski ed Elmas, che ieri sono tornati ad allenarsi con la squadra, non partiranno per la Spagna. Resteranno a Napoli ad allenarsi ancora per farsi trovare pronti al prossimo appuntamento.