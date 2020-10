Napoli, Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi

I due giocatori sono stati positivi al coronavirus per tre settimane. Hanno svolto le visite mediche previste e oggi hanno ripreso a lavorare

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna giovedì alle ore 21.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta tecnica e chiusura con lavoro finalizzato al possesso palla.

Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi. I due centrocampisti, dopo aver completato l’iter di visite presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto del Dottor Di Paco della Casa di Cura San Rossore di Pisa, hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo.