CorSport: Napoli-Az, Insigne e Mertens partono dalla panchina

Domani sera, contro l’Az Alkmaar, ci sarà il ritorno di Lorenzo Insigne sulla panchina del Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Che dà anche per superato il problema alla spalla riportato da Mertens durante la partita contro l’Atalanta. Entrambi potrebbero partire dalla panchina.

“E questa è roba per Insigne, che avverte risposte positive e spera di andare in panchina, ma anche per Mertens, che potrebbe accomodarsi al fianco del socio, per riposare un po’”.