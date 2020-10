CorSport: Nainggolan positivo già sabato alla rifinitura pre-Lazio?

La scorsa settimana il centrocampista belga ha avuto una brutta faringite. Negativo al tampone fino al venerdì, ha partecipato alla rifinitura pre-Lazio. E’ stato il suo ultimo contatto con il gruppo, 5 giorni dopo il tampone positivo

Sul Corriere dello Sport il caso dell’Inter, che con quattro calciatori positivi al Covid si è trasformata in un mini focolaio. Al momento i contagiati sono Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini. Quanto basta per far scattare l’allarme rosso, anche perché ci sono nerazzurri in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Oggi la squadra si sottoporrà ad un altro giro di tamponi e un altro ce ne sarà domani.

Al momento i contagiati sono tutti in isolamento presso le loro case, tranne Skriniar, bloccato in Slovacchia.

Tra tutti, preoccupa il caso Nainggolan, scrive il quotidiano sportivo.

“Il centrocampista belga, infatti, la scorsa settimana era stato colpito da una forma importante di faringite, con tanto di placche in gola. Per questo motivo, oltre a non allenarsi per qualche giorno, non aveva nemmeno partecipato alla trasferta di Benevento. Alla luce dei sintomi, è stato prontamente sottoposto a tampone, che ha sempre dato esito negativo. Compreso quello di venerdì, fatto all’intero gruppo squadra. All’indomani, ovvero sabato, il Ninja, guarito, ha partecipato alla rifinitura prima del match con la Lazio. Essendo in ballo per tornare a Cagliari, non è volato a Roma con il gruppo. Significa che, prima di mercoledì, quando c’è stata la ripresa alla Pinetina, l’ultimo contatto con il gruppo lo aveva avuto appunto sabato mattina: cinque giorni dopo si è scoperto che era stato contagiato”.