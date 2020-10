CorSport: l’Europa League è un test per verificare il carattere del Napoli

Per vincere è consigliabile non abituarsi a perdere a San Sebastian, altrimenti si insinuerebbe il dubbio – in giro ma anche nel Napoli – si essersi un po’ sbagliati

La partita contro la Real Sociedad di stasera è fondamentale per comprendere il vero carattere del Napoli, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.

Dopo la sconfitta contro l’Az, Gattuso si è trovato nella necessità di rimediare in una competizione della quale ha bisogno.

“L’Europa League che, maledizione, per le italiane non ha mai avuto il fascino della cara, vecchia, seducente Coppa Uefa, diventa per il Napoli un test per valutarne non la proprietà di palleggio, né quella tecnica, ma per intrufolarsi nella sua psicologia e verificarne il carattere. Una squadra del genere lo saprà sicuramente che per vincere è consigliabile non abituarsi a perdere a San Sebastian, altrimenti si insinuerebbe il dubbio – in giro ma anche nel Napoli – d’essersi un po’ sbagliati”.