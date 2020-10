Corsport: a rischio anche Napoli-Atalanta

Gattuso non potrà allenare la squadra per due settimane essendo i calciatori in quarantena presso il proprio domicilio e sarà difficile che possano scendere in campo

Dopo l’ondata di positivi emersi nel Genoa tutti gli equilibri raggiunti dalla Serie A sembrano essersi in qualche modo destabilizzati. Come scrive il Corriere dello Sport infatti la questione non è relativa solo alla partita di questa sera contro la Juve ma c’è in ballo anche il prosieguo

Non c’è Juventus-Napoli di stasera ma vacilla pure (e a questo punto assai seriamente) Napoli-Atalanta, sistemata nel calendario immediatamente dopo la sosta per sabato 17 ottobre e divenuto un appuntamento più impossibile che improbabile perché Gattuso non avrà l’opportunità di allenare la sua squadra, né incontrarla, né vederla: potranno, come durante il lockdown, chiacchierare al telefono, inventarsi una seduta ginnico-atletica nei garage o nei giardini di cui magari dispongono, ma saranno costretti a starsene lontani anche da Castel Volturno, per risparmiarsi contratti ed emarginare il rischio