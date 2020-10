Corsera: la tragica situazione del Cardarelli dove positivi e negativi sono divisi da un paravento

Video reportage del pronto soccorso con infermieri che denunciano la situazione che non fa altro che favorire la diffusione dei contagi

Con un video reportage il Corriere della Sera ha raccontato la situazione dei pazienti Covid al pronto soccorso del Cardarelli dove solo un paravento, di quelli che si usano per la privacy nelle corsie ospedaliere, separa i pazienti positivi al Covid 19 dagli altri.

La denuncia parte da un infermiere che ha girato il video che mostra come i pazienti ordinari e quelli con tampone positivo al coronavirus condividano la stessa stanza in attesa di cure

La situazione è critica e favorisce ovviamente contagi

«Nel nostro ospedali ci sono tantissimi pazienti che si sono infettati durante il decorso clinico, anche tra i ricoverati nei reparti così come tantissimi si sono infettati tra il personale. Se si siano infettati per questa modalità assistenziale, chiamiamola così, questo non può dirlo nessuno».