Corriere: il Napoli non perderà 3-0 a tavolino, sarà punito con -1 per violazione protocollo

La squadra ha obbedito ad un ordine dell’Asl, per quanto dubbio secondo la Figc. Juve-Napoli andrà recuperata. Ma ci sarà la sanzione per non aver chiuso i calciatori nella bolla dal primo momento

“Napoli salvo dal 3-0 a tavolino, ma punito, magari con -1, per violazione del protocollo? È uno scenario possibile“.

Lo scrive il Corriere della Sera. E ne spiega il motivo.

“Nessuno è così sciocco dal sostenere che le Asl non abbiano alcuna competenza in materia, ma possono intervenire solo se, nel loro territorio, di fronte a casi cogenti (un aumento pericoloso dei contagi, una situazione preoccupante nelle terapie intensive) sia necessario impedire al gruppo squadra di muoversi per svolgere allenamenti e partite. Va però adeguatamente motivato, cosa che — secondo gli avvocati della Figc — non ha fatto la Asl di Napoli quando ha impedito alla squadra di andare in aeroporto, comportandosi come se il protocollo non esistesse (d’altra parte la Salernitana, stessa situazione sanitaria territoriale, con due positivi è partita)”.

Dove però il Napoli potrebbe essere preso in falla, è sulla violazione del protocollo. In caso di positività, i calciatori devono restare rigorosamente nella bolla, in una «struttura concordata» con l’Asl. Il Napoli, invece, venerdì sera li ha mandati a casa. Il giorno dopo, sabato, sono andati a Castel Volturno e si sono sottoposti ai tamponi senza scendere dalle loro macchine, poi sono tornati di nuovo a casa. Niente partenza per Torino.

“Ma sembra contraddittorio che l’Asl possa aver autorizzato da una parte un alleggerimento del protocollo (l’ok a dormire a casa) e dall’altro un inasprimento dello stesso (no alla partita)“.

La procura federale indaga su ipotetiche violazioni al protocollo. Le sanzioni vanno dall’ammenda, all’inibizione, alla penalizzazione in punti, fino all’esclusione dal campionato.

“Potrebbe dunque anche accadere che il Napoli non subisca il 3-0 a tavolino per non essersi presentato a giocare la partita con la Juve (che andrà recuperata), perché ha obbedito a un ordine dell’Asl (per quanto dubbio secondo la Figc), ma venga sanzionata per non aver rispettato il protocollo. E d’ora in poi tutti sapranno come regolarsi”.