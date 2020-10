Corriere: De Luca comunica solo quello che vuole, nessuna specifica su decessi e contagi a Napoli

Il Corriere della Sera torna sul “bavaglio” imposto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai direttori sanitari degli ospedali campani in merito alla situazione dei posti letto. Contesta il fatto che le informazioni fornite dalla Regione sono parziali. Scrive:

“Di Covid parla solo l’Unità di crisi, cioè lui o i suoi più stretti collaboratori. Che ovviamente non vivono la situazione quotidiana dei pronto soccorso, dei reparti e delle terapie intensive. E che hanno scelto una comunicazione senza dettagli. Per esempio, nessuna notizia sui decessi (età, condizioni pregresse, decorso della malattia). E nessuna informazione sull’andamento dei contagi rispetto al territorio della regione. Che dei 17.233 campani colpiti dal virus in questi mesi undicimila vivono tra Napoli e la provincia, i cittadini del capoluogo lo hanno saputo leggendo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe. Nemmeno de Magistris viene informato. E infatti il sindaco proprio ieri ha scritto a De Luca. «Nel mio ruolo di massima autorità sanitaria della città ritengo necessario, urgente e indispensabile che tutti i dati, sull’andamento del virus, mi siano comunicati costantemente ed in modo dettagliato». Sarebbe una novità”.