Corbo: Lobotka mostra tutti i suoi passaggetti inutili. Insigne ancora impresentabile

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo analizza la sconfitta degli azzurri contro l’Az, in Europa League, ieri al San Paolo. Una sconfitta ancora più bruciante perché arrivata dopo previsioni di certa vittoria contro una squadra decimata dal Covid. Invece si è assistito ad una

Il Napoli “si compiace del solo possesso palla“.

“Piazza le tende nella metà campo avversaria fino ad eliminare gli spazi alle spalle dell’AZ, se gli scattisti esterni non sanno come prendere in velocità gli avversari, Lozano con Svensson e Politano con Wjindal pur mostrando buona volontà, se Osimhen rimane ingabbiato e non porta la palla avanti con la forza motrice di un Tir, se Mertens vaga tra le linee come chi perde la memoria, se avviene tutto questo la partita è segnata”.