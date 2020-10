Chiacchio: “Non mi aspettavo questa decisione, pensavo ci fosse la forza maggiore”

Edoardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 in merito alla sentenza del giudice sportivo sul caso Juve-Napoli.

Non mi aspettavo tutto questo, pensavo che venisse riconosciuta la causa di forza maggiore. Tra l’altro la Juventus non si è nemmeno presentata in giudizio e questo mi lascia ancora più sorpreso. Voglio leggere con calma la sentenza per capire le argomentazioni del giudice, non posso ancora dare valutazioni tecniche.

Il giudice Mastrandrea è di primo livello, sono curioso di capire. Ora tra un mese si discuterà alla Corte Sportiva d’Appello Federale, mentre tra due mesi se ne parlerà al Collegio di Garanzia del Coni. Quindi serviranno almeno tre mesi per concludere i gradi di giudizio sportivo.

Vedremo se la Juventus si costituirà in secondo grado, chissà se rivendicheranno la sentenza o continueranno a stare fuori dal processo. Se rimanesse estranea anche in secondo grado, il Napoli avrà più probabilità di ribaltare la decisione.