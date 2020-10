Casasco: «Occorre cambiare i protocolli. Se ci si infetta tutti il campionato si ferma lo stesso»

Il Corriere della Sera intervista il presidente della Federazione medico sportiva, Maurizio Casasco. Il tema è quello dei contagi nel Genoa. Alla luce di quanto successo, dichiara, e con l’autunno in arrivo, è necessario modificare qualcosa.

Soprattutto, spiega, vanno aggiornati i protocolli.

«I protocolli devono essere aggiornati in base alle nuove evidenze scientifiche, in continua evoluzione, sia nel mondo del professionismo ma anche in quello dilettantistico. Va bene giocare per tutelare gli introiti da diritti tv ma se ci si infetta tutti il campionato non prosegue lo stesso. Fermo restando che spetta a Lega e Figc stabilire regole certe sulla disputa delle gare in caso di positivi, credo sia saggio coordinarsi e prepararsi visto che nei prossimi mesi, speriamo di no, la situazione potrebbe peggiorare».