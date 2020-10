Campania, l’Unità di crisi: «Siamo al massimo della capacità, per i tamponi pubblici»

Italo Giulivo al CorMezz: «Evidentemente, l’apporto dei privati non è ancora massiccio come ci si aspettava»

Sul Corriere del Mezzogiorno le dichiarazioni di Italo Giulivo, direttore generale della Protezione civile

regionale e coordinatore della Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid. Gli viene chiesto perché i tamponi in Campania continuano ad essere circa 9mila al giorno, nonostante sia stata data anche ai laboratori privati la possibilità di effettuarli ai cittadini. Risponde dicendo che la Campania è già al massimo delle possibilità per i tamponi presso le strutture pubbliche e che l’apporto dei privati non è ancora quello che ci si immaginava.

«Siamo nel range della capacità massima delle strutture pubbliche. Evidentemente, l’apporto dei privati non è ancora massiccio come ci si aspettava»