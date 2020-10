Campania ancora record nazionale di positivi: siamo saliti a 757 (con 10mila tamponi)

La Campania ha il primato anche come percentuale di positivi sui tamponi: 8%, e ricoverati in terapia intensiva: 55. Il trend non cambia, anzi.

Continua a essere allarmante la conta dei positivi in Campania. Del resto non potrebbe essere altrimenti visto che non è stata presa alcuna misura drastica né gli abitanti – almeno a Napoli – stanno modificando le loro recenti abitudini.

Positivi del giorno: 757

Tamponi del giorno: 9.925



La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi è dell’8%. Mentre quella nazionale è del 3,5%. Nessuna regione ha il dato della Campania. La Campania ha anche il primati di ricoverati in terapia intensiva: 55.

In Italia i contagiati sono 4458, 22 morti e 1600 guariti.

In Campania ci sono stati più o meno lo stesso numero di tamponi della Toscana ma abbiamo il doppio dei positivi. Abbiamo più positivi della Lombardia ma lì ci sono stati 22mila tamponi.

Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 108 Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 Posti letto di degenza disponibili: 665 Posti letto di degenza occupati: 550 Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.