Campania, 1593 positivi su circa 12mila tamponi. Superata di parecchio la forbice di De Luca

La differenza tra nuovi contagiati e guariti è di 1470, altro che lockdown a 800… I ricoveri in terapia intensiva aumentano dai 78 di ieri agli 85 di oggi

Non sono affatto buoni i dati emessi oggi dall’Unità di crisi della Regione Campania. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.593 (di cui 79 sintomatici e 1514 asintomatici). Sono dunque aumentati rispetto a ieri, quando erano 1376, con l’aggravante che invece il numero di tamponi effettuati è diminuito, nelle ultime 24 ore, dai 14.256 di ieri ai 12.695 di oggi.

Si contano anche 21 deceduti, che l’Unità di crisi comunica essersi verificati tra il 1 ed il 17 ottobre ma registrati soltanto ieri.

I guariti sono 123, dunque siamo ben oltre la forbice indicata da De Luca, quella dei famosi 800 positivi in valore assoluto. Contando la differenza tra i nuovi contagiati ed i guariti, infatti, siamo a 1470, una cifra altissima. Altro che lockdown.

Non sono più rassicuranti i dati su ricoveri. Continuano ad aumentare i posti occupati nelle terapie intensive. Ieri erano 78, oggi sono 85. Ne restano disponibili solo 28 dei 113 complessivamente utili. Per i ricoveri ordinari, su 925 posti disponibili in totale, ne sono occupati 884.

Per quanto riguarda l’Italia, sono 9338 i contagiati nelle ultime 24 ore, su 98.862 tamponi, per un tasso di positività del 9,4% (+1,5%). I deceduti sono 73. 1498 i guariti. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 47 unità. Sono invece cresciuti di 545 unità quelli nei reparti ordinari.