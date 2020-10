Calabria: «Il Milan adesso è sereno e solido. Ibra? Ha una mentalità da vincente puro»

Al CorSport: «Mai visto uno come lui in allenamento. Vuole migliorarsi sempre. Ognuno deve dare il massimo di se stesso: da noi vuole questo. Avere uno come lui o come Maldini in società può solo aiutare»

Il Corriere dello Sport intervista il terzino destro del Milan, Davide Calabria. Parla di quanto è cambiato il Milan negli ultimi mesi.

«Dopo il lockdown probabilmente ci hanno sottovalutato, poi abbiamo fatto un grande lavoro durante la preparazione estiva. Ma la cosa più importante è stata continuare il lavoro che abbiamo iniziato l’anno scorso. Dare continuità ad un progetto è molto importante specie in una squadra come il Milan dove bisogna avere una base solida. I risultati sul campo hanno dimostrato che questo è fondamentale».

Calabria sottolinea l’importanza della serenità in casa Milan, attribuisce a questo il miglioramento nelle prestazioni, anche nelle sue.

«Al fatto di percepire calma generale sia in società che in spogliatoio. In questo momento c’è una base solida, c’è fiducia da parte di tutti, a cominciare dalla dirigenza sino ad arrivare al mister. Non ho attraversato un periodo positivo l’anno scorso però non mi sono lasciato abbattere e ho continuato a lavorare senza smettere. Adesso sono contentissimo, ma è solo l’inizio sia per me che per la squadra».

Su Ibrahimovic.

«Avere un giocatore come lui è importantissimo. La mentalità che ha è da vincente puro. Non ho mai visto uno come lui in allenamento. Vuole vincere sempre, a tutti i costi, e vuole migliorarsi sempre. Ognuno ha le proprie qualità e deve dare il massimo di se stesso: da noi vuole questo. Ho capito come i grandi giocatori si preparano alla partita grazie a lui. Questa è la cosa che ci ha colpito di più e che stiamo cercando di prendere da lui. Vedere come reagisce e come lavora durante l’allenamento, e averlo in spogliatoio ti fa imparare piccoli segreti che ti fanno crescere. Avere uno come lui o uno come Maldini in società può solo aiutare».