Botta al ginocchio per Chiellini, in dubbio la presenza contro la Polonia

Il difensore della Juve si è infortunato durante l’ultimo allenamento svolto a Coverciano. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore

Il capitano della Nazionale italiana e difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rimediato una botta al ginocchio durante l’ultimo allenamento svolto a Coverciano. Al momento è in dubbio la sua presenza in campo, domani, contro la Polonia, nella terza giornata di Nations League. Il ct Mancini ha dichiarato, in conferenza stampa, che le condizioni del difensore saranno valutate con calma e poi si deciderà se schierarlo o preservarlo per la prossima partita.