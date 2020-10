Bartomeu: “Dichiaro le mie dimissioni. Lasciamo il club nelle mani dell’allenatore”

In conferenza stampa: “Perché non ci siamo dimessi prima? Abbiamo guidato il Barça in uno dei momenti più disastrosi del Paese”.

Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha parlato in conferenza stampa per ufficializzare le sue dimissioni e quelle dell’intero consiglio.

“Dichiaro le mie dimissioni e quelle del resto del consiglio di amministrazione. È una decisione ponderata, serena e condivisa da tutti i miei colleghi”.

“Abbiamo lasciato il club nelle mani dell’allenatore e speriamo che possa portare a termine i nostri obiettivi in mezzo a questa pandemia. Non volevamo perpetuarci nel governare il club, come ho sentito da mesi. Perché non ci siamo dimessi prima? Dopo l’eliminazione in Champions League la cosa più semplice sarebbe stata andarsene, ma dovevano essere prese alcune decisioni. E doveva essere fatto nel mezzo di una crisi globale senza precedenti. Un manager con funzioni limitate non poteva farlo. Chi avrebbe ingaggiato un nuovo allenatore? Chi avrebbe difeso la continuità di Messi? Abbiamo preso decisioni scomode e impopolari, e abbiamo convocato le elezioni a marzo per pacificare l’ambiente“.

“Siamo il club più amato al mondo, con il maggior numero di fan sui social network, le sedi di Hong Kong e New York ne sono la prova. La decisione di assumere Koeman e affrontare il mercato estivo doveva essere presa da questo direttivo. La rosa doveva essere ringiovanita, l’inerzia e le dinamiche cambiate. Questo ha comportato la partenza di giocatori fondamentali. Voglio ringraziarli per il loro contributo. Abbiamo portato tanti giovani del Barça B e futuri talenti. Il rinnovamento della squadra in questi mesi doveva essere fatto prima, lo riconosco e mi sono assunto la mia responsabilità convocando le elezioni di marzo“.

“Siamo in un’epoca straordinaria di successi. Abbiamo festeggiato 34 titoli, davanti a Bayern, Porto, Madrid e PSG. Il club ha una solidità indiscutibile. Abbiamo sviluppato nuove linee di business. La Super League europea farà sì che il club rimanga uno dei membri. Siamo il miglior club al mondo in termini di sponsorizzazione, senza aver aumentato il prezzo dei biglietti dal 2011. Ci siamo dimessi senza rispettare le misure economiche per ridurre le spese e aumentare le entrate. Spero che il processo di aggiustamento degli stipendi dei giocatori si concluda, altrimenti si finirebbe in una situazione molto grave”.

“È stato un onore servire il club. In questi anni come direttore e presidente ho cercato di ricoprire questa posizione con rispetto, responsabilità e onestà. Dicono che ho una grande capacità di resilienza, ma ho sempre detto che l’autocritica ci rende forti. Ci hanno mancato di rispetto. Sono stato insultato, minacciato, io e la mia famiglia. È stato detto che avevamo interessi nascosti, cose da nascondere e che volevamo evitare di avallare. Accuse false, con interessi politici ed elettorali. Non avevamo motivo di dimetterci con le elezioni di marzo. Una responsabilità che non abbiamo potuto evitare, nonostante l’usura personale di noi stessi e delle nostre famiglie”.

“Ringrazio tutti e soprattutto i colleghi del consiglio di amministrazione. Anche tutta la famiglia Blaugrana da quando siamo arrivati ​​nel 2010 con Sandro Rosell come presidente. Auguro il meglio al nuovo presidente che eleggeranno i soci. Avrà sempre la mia collaborazione e quella del consiglio di amministrazione. Abbiamo ricevuto insulti crudeli dai media, che sono andati oltre ciò che è ammissibile. Abbiamo guidato il Barça in uno dei momenti più disastrosi del Paese. Siamo sempre stati al fianco delle istituzioni, difendendo la libertà di espressione e il diritto di decidere. La Masia si è affermata come modello umano ed educativo. Siamo orgogliosi della strada percorsa per far diventare il Barça un club così importante”.