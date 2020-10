Anche l’Under 21 è un focolaio: altri due azzurrini positivi. Partita con l’Islanda a rischio

Le nuove positività in realtà sono tre, c’è anche membro dello staff di Nicolato. Con Bastoni e Carnesecchi sono già 4 i giocatori infettati

Dopo Bastoni e Carnesecchi ci sono altri due nazionali Under 21 positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto la FIGC.

Le nuove positività in realtà sono tre, c’è anche membro dello staff di Nicolato. L’Under 21 è attualmente impegnata nella trasferta di Reykjavik, in Islanda. A questo punto la gara valida per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria è a rischio.