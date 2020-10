«A Milano troppi casi di Covid, non riusciamo a tracciarli tutti. Bisogna intervenire»

Il direttore dell’Ats Milano a Repubblica: «Un ragazzino positivo fa mettere in quarantena 50 compagni di scuola, sport e attività varie. Vanno bloccate le attività extra scolastiche e avviata la didattica a distanza per i più grandi».

Su Repubblica, un’intervista a Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano. Nel capoluogo lombardo i casi di Covid crescono in modo preoccupante. Prova a spiegare perché e lancia l’allarme.

«L’Italia ha potenziato molto la capacità di tracciamento ma purtroppo quando si raggiunge un certo volume di contagi, come è successo in altri Paesi europei, la tracciatura, cioè la capacità di identificare i sintomatici attraverso i tamponi, si scontra con un limite. Non si riescono ad individuare tutti. Se un ragazzino da solo fa mettere in quarantena 50 compagni di scuola, sport e attività varie, ci vogliono oltre tre ore per fare l’intervista per l’indagine epidemiologica. Così, quando abbiamo trovato tutti i contatti, c’è chi ha già contagiato qualcun altro. La settimana scorsa a Milano abbiamo avuto 185 casi tra i ragazzi delle scuole: niente se si considera che il dato è relativo a sette giorni. Questi casi però hanno portato a 3 mila quarantene. Con questi numeri bisogna intervenire».