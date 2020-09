Zidane: “Bale non se n’è andato per colpa mia. Mai avuto problemi con lui”

In conferenza stampa: “Ci sono trattative in corso e non posso dirti di più. La situazione comunque non è chiusa. E’ ancora un nostro giocatore. Se c’è un cambiamento per lui, l’unica cosa da fare è augurargli ogni bene”.

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa ed ha affrontato anche il tema Bale, la cui storia a Madrid sta finendo malissimo.

“Bale non se n’è andato a causa mia. Non è così. La questione è più complicata. Ci sono trattative in corso e non posso dire di più. Non ho mai avuto problemi con lui. So cosa ha fatto e nessuno lo caccerà. Queste sono cose che possono accadere, a causa di circostanze diverse. La situazione comunque non è chiusa, non posso dire di più. Se c’è un cambiamento per lui, l’unica cosa da fare è augurargli ogni bene “.

Zidane ha aggiunto:

“Non ho parlato con lui. Vediamo cosa succederà. È ancora un nostro giocatore. Non ha ancora chiuso. Se mi tolgo un peso dalle spalle? No, perché non è mai stato un peso, non ho mai avuto problemi con lui. È vero che non ha giocato come doveva, ma le cose sono diverse”.