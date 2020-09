World Medical Association e il virus: “Il calcio sembra godere della libertà degli sciocchi”

L’intervento dopo la Supercoppa Uefa con 15mila spettatori. Il Bayern ha addirittura ringraziato la UEFA. Mentre a Budapest ieri ci sono stati 8.337 positivi

Per una settimana, fino a poche ore dal match poi vinto dal Bayern, l’idea di giocare la Supercoppa Europea a Budapest, città infestata dal coronavirus con un tasso di contagi fuori controllo, ha fatto rabbrividire tutti tranne UEFA e governo ungherese. I tifosi tedeschi e quelli del Siviglia, col timore di ritrovarsi al centro di un focolaio, hanno in maggioranza ridato indietro i biglietti. Il sindaco della città ha detto esplicitamente che fosse stato per lui non avrebbe mai consentito di fare entrare 20.000 persone alla Puskás Aréna, e così il governo bavarese, che ha inasprito le regole di quarantena appositamente per l’evento.

Poi si scende in campo, e invece dell’eco delle tribune vuote, si sente il rumorio delle persone. Invece dei cartonati, c’è umanità. E il fascino del passato che torna a dispetto della pandemia ancora in corso batte tutto. Persino i tedeschi – solitamente inclini al rispetto al raziocinio – si rimangiano le critiche.

Karl-Heinz Rummenigge è salito sul piccolo podio assemblato rapidamente sul prato e ha stretto la mano a tutti con entusiasmo. E dopo essersi congratulato con giocatori e allenatori si è rivolto al presidente dell’UEFA:

“Vorrei ringraziare la Uefa e il suo presidente Aleksander Čeferin per la realizzazione di questa finale. È stato un importante ritorno verso la cultura del calcio, le emozioni e l’atmosfera dello stadio. È stata una sensazione meravigliosa vincere questo titolo davanti ai nostri tifosi. Quando mi sono guardato intorno dopo la partita, ho visto molti tifosi del Bayern felici”.

In Ungheria il numero di contagi è in aumento da ben quattro settimane. Nella sola Budapest ci sono stati ufficialmente 8337 casi il giorno della partita. L’UEFA ha tirato dritto. Invece dei 20.000 spettatori attesi, alla fine c’erano 15.180, 1.000 dei quali da Monaco.

Frank Ulrich Montgomery, presidente del consiglio di amministrazione della World Medical Association, ha dichiarato al “ Passauer Neue Presse ”:

“Il calcio sembra godere della libertà degli sciocchi. E’ controproducente e invia il segnale sbagliato. Se i cittadini non possono più trascorrere le vacanze all’estero, ma i dirigenti e i giocatori del Bayern volano in zone ad alto rischio, è un segnale devastante ”.