Tuttosport: il Parma ha chiesto al Napoli Petagna e Luperto

Petagna potrebbe però innescare un giro di punte. Lasagna dell’Udinese, infatti, è vicino all’Atalanta e l’ex bomber della Spal potrebbe finire in Friuli. Il Napoli ri-prenderebbe Inglese come punta di scorta

Parte oggi ufficialmente l’avventura di Petagna al Napoli. L’attaccante, comperato nel mercato di gennaio, era stato lasciato in un primo momento in prestito alla Spal, successivamente non è riuscito a raggiungere la squadra in ritiro a causa della sua positività al coronavirus, oggi dovrebbe riunirsi ai compagni per la ripresa degli allenamenti. Ma non è sicuro, come riporta oggi Tuttosport, che la sua permanenza in azzurro si protragga.