Tuttosport: il City non offrirà più di 55 milioni per Koulibaly

finora non è arrivata nemmeno un’offerta scritta per il difensore senegalese e lo stesso Manchester City si sta spostando in maniera decisa verso l’ispanico-uruguagio Gimenez, 25enne difensore centrale dell’Atletico Madrid. De Laurentiis continua a chiedere 80 milioni (bonus inclusi) per Koulibaly, ma indirettamente, attraverso la mediazione di Fali Ramadani, sarebbe stato comunicato al club azzurro che, più di 55 milioni, il City non sarebbe disposto a spendere per il quasi trentenne del Napoli. A queste condizioni, De Laurentiis preferisce trattenerlo un altro anno e aspettare la prossima stagione per riaprire le danze di un mercato oggi sotto tono