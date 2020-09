Transfermarkt, la top 11 dei nuovi acquisti in Premier: ci sono Gabriel e James (a parametro zero)

Il difensore dell’Arsenal inseguito dal Napoli. Il Chelsea ha quattro giocatori. C’è l’ex atalantino Castagne, manca Allan

È passata la prima giornata di Premier League. Mancano ancora due partite che saranno recuperate: Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa. Il dato che balza agli occhi che in otto partite non c’è stato nemmeno un pareggio. Alle vittorie di Arsenal, Crystal Palace, Liverpool, Newcastle, Leicester, Everton si sono aggiunte quelle di Wolverhampton e Chelsea che ieri sera hanno battuto fuori casa Sheffield e l’ottimo Brighton.

Transfermarkt fa la top 11 dei nuovi acquisti. Non c’è Allan (pagato 23 milioni più 5 di bonus) nonostante domenica è stato nominato man of the match da Sky Sports. Al suo posto in mediana, davanti alla difesa, hanno scelto Van De Beek che ancora non ha giocato ma è ovviamente considerato un grande acquisto.

C’è Gabriel il difensore dell’Arsenal a lungo corteggiato dal Napoli, e che sabato ha segnato il suo primo gol. Ci sono ben quattro calciatori del Chelsea (grande protagonista del calciomercato) che pure ieri ha stentato all’esordio sul campo del Brighton: ci sono Timo Werner, Ziyech, il terzino Chilwell e il centrale Thiago Silva.

Ben tre sono i calciatori a parametro zero: oltre a Thiago Silva, Willian (Arsenal) e James Rodriguez che il Real Madrid ha regalato all’Everton. Il colombiano domenica ha impressionato nella vittoria della squadra di Ancelotti contro il Tottenham.

Nella top undici c’è anche l’ex atalantino Castagne anche lui in rete alla prima col Leicester. Ieri ha rilasciato dichiarazioni contro Gasperini. In porta non c’è ancora Mendy prossimo acquisto del Chelsea (dal Rennes) che è in rotta con Kepa, ma Ramsdale dello Sheffield.