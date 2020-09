Touré escluso da un evento Unicef per un video hard

L’ex calciatore del City avrebbe postato in una chat un video ritenuto pornografico, dopo aver chiesto scusa ha preferito non prendere parte alla partita di beneficenza

L’ex giocatore del Manchester City Yaya Touré è stato escluso dal giocare all’annuale partita di calcio di beneficenza dell’Unicef. Il Guardian riporta la notizia spiegando che la decisione è arrivata perché il calciatore aveva pubblicato un video pornografico in un gruppo WhatsApp con altri giocatori e dove si era offerto di pagare operatrici del sesso per loro.

Nel video in questione sarebbe ritratta una donna nuda in un bagno e e poi lui che si è offerto di assumere 19 prostitute per i suoi compagni di squadra.

Il portavoce del Soccer Aid, l’annuale partita di calcio di beneficenza dell’Unicef ​​tra ex stelle, ha dichiarato

“Contenuti inappropriati sono stati condivisi in un gruppo privato. Il messaggio è stato rapidamente cancellato e le scuse sono state rivolte a tutti. Soccer Aid for Unicef ​​ha discusso di quanto sopra con la persona coinvolta che ha deciso di non partecipare all’evento di quest’anno. “Si è ritenuto che il comportamento non fosse in linea con i valori dell’evento e della sua causa, ed è stato giusto per lui fare un passo indietro dalla partita di quest’anno”.

Lo stesso Touré ha twittato :

“Vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte in Soccer Aid per una battuta inappropriata di cui mi dispiace profondamente. Era inteso come uno scherzo, tuttavia, mancava di considerazione per i sentimenti di tutti gli altri partecipanti.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise. Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw — Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020