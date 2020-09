Tonali: “Volevo il Milan da tempo. Cellino ha mantenuto la parola e mi è venuto incontro, lo ringrazio”

In conferenza stampa: “Quando ho saputo dell’interesse del Milan ho chiuso le porte a tutti. C’era il Milan, dovevo andare al Milan. Gattuso era ed è il mio idolo. La maglia era libera, per me l’8 è il numero perfetto”.

Sandro Tonali, neo acquisto del Milan per il centrocampo, ha parlato in conferenza stampa.

“Il livello è molto alto, c’è voglia di far bene e vincere. Dopo una vittoria c’è un’altra vittoria, i compagni, a partire da Ibra, trasmettono la voglia di giocare e vincere, di non sbagliare mai. E’ una cosa molto importante: è un gruppo giovane, questa voglia c’è in tutti. La qualità è alta, abbiamo voglia di iniziare a far vedere quello che sappiamo fare sul campo”.