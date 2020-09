Tonali, il Brescia non comunica l’esito del tampone. Mancini potrebbe tagliarlo dalle convocazioni

Il club lombardo non ha fatto sapere nulla e il silenzio ha irritato Coverciano. Se non arriveranno novità oggi, il neo-milanista tornerà a casa

Il giallo che riguarda la positività o meno di Tonali ancora non è risolto, scrive il Messaggero. Il calciatore è ancora alle prese col risultato del tampone.

“Il Brescia, a ieri sera infatti, non aveva dato notizie dell’esito tanto che la Federazione a Coverciano non aveva nascosto una certa irritazione per la “mancata comunicazione di non negatività del giocatore”. Lamentele federali più che legittime visto l’atteggiamento inspiegabile del Brescia”.