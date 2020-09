Sun: Napoli, raggiunto accordo con Sokratis per un triennale

Secondo il tabloid inglese il difensore greco, emarginato dall’Arsenal, giocherà con il Napoli dalla prossima stagione per 3,5 milioni di sterline

In casa Napoli non è ancora chiara la situazione di Koulibaly, si attende di capire nei prossimi giorni se il difensore senegalese riuscirà a raggiungere la Premier, come nei suoi piani, o resterà ancora al Napoli perché il presidente De Laurentiis non è soddisfatto delle offerte ricevute. Dall’Inghilterra pero il Sun è certo che l’affare vada in porto e che il Napoli abbia anche già in mano il sostituto di Koulibaly

Sokratis, emarginato dell’Arsenal, si unirà al Napoli per 3,5 milioni di sterline con un contratto triennale come sostituto di Kalidou Koulibaly