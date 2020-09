Speranza: “Prime dosi di vaccino per fine anno”

Il Ministro della Salute al Corriere della Sera: “Il traguardo non è troppo lontano, non vogliamo fermare di nuovo l’Italia”

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

Non è nostra intenzione fermare di nuovo il Paese. Abbiamo investito molte risorse e rafforzato il Servizio sanitario nazionale. Non chiudiamo, anzi riapriamo le scuole. Non so quale sarà il giorno e quale il vaccino giusto, ma penso che il traguardo non sia troppo lontano. Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi a fine anno. Quando il vaccino arriverà il problema sarà un altro, decidere a chi darlo. All’inizio ne avremo poche dosi, due o tre milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa.